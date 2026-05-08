Вечный огонь в селе Балтай Саратовской области перевели на постоянное горение

В с. Балтай Саратовской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» зажжен Вечный огонь. В мероприятии приняли участие глава района Евгений Бенькович и заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Алексей Волосожар.
Мемориальный комплекс «Родина – Мать» открыли на площади с. Балтай в 1972 году в память о жителях села, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Ранее огонь на монументе зажигали только по памятным датам.
Для перевода огня на постоянный режим горения газовики установили специальное газогорелочное устройство, выполнили подключение к действующему газопроводу и провели пусконаладочные работы.