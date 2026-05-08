Бусаргин: здравоохранение развивается во всём регионе

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что благодаря решениям Президента Владимира Путина система здравоохранения и эффективность медицинской помощи развиваются во всём регионе. Красноармейский район не стал исключением. Районная больница оснащена всем необходимым тяжёлым оборудованием, что позволяет выявлять заболевания на ранних этапах и облегчает процесс лечения. Только на аппарате компьютерной томографии в прошлом году здесь выполнили более 2 тысяч исследований. Также в 2025 году в районе создали современную женскую консультацию.

Фото: канал Романа Бусаргина

Развитие ключевого медицинского учреждения территории будет продолжено. В следующем году запланирован ремонт главного корпуса клинико-диагностической лаборатории. Параллельно власти ищут решения по ремонту здания поликлиники.

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор поручил профильному министерству совместно с руководством учреждения в ближайшее время подготовить всю необходимую документацию и просчитать необходимый объём средств.