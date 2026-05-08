Саратовский медуниверситет расширяет возможности диагностики онкозаболеваний

В исследовательском центре кластерной онкологии УКБ №1 СГМУ им. В.И. Разумовского внедрены передовые методы диагностики.

Благодаря поддержке спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина центр оснащен уникальным для региона оборудованием, включая ПЭТ/КТ и ОФЭКТ-КТ последнего поколения. Использование этих систем позволяет не просто выявлять опухоли на доклинической стадии, но и с высокой точностью определять их границы, что критически важно для планирования хирургического этапа и лучевой терапии.

Для пациентов с раком предстательной железы, который занимает второе место по заболеваемости среди мужчин в России, доступна процедура ПЭТ/КТ с фтор-ПСМА (18F-ПСМА) на современном томографе Discovery IQ GE. Этот аппарат обеспечивает высокое качество изображений при минимальной лучевой нагрузке и сокращенном времени сканирования. Радиофармпрепарат 18F-ПСМА избирательно накапливается в опухолевой ткани, позволяя визуализировать даже мельчайшие метастазы размером от 1 мм и диагностировать рецидивы на ранних стадиях.

Для диагностики опухолей головного мозга применяется ПЭТ/КТ с радиофармпрепаратом 18F-фторэтилтирозин (18F-ФЭТ). Эта методика позволяет точно определить границы и биологическую активность опухоли, а также оценить эффективность ранее проведенной терапии, что незаменимо при мониторинге состояния пациента.

Все исследования выполняются опытными специалистами-радиологами. Для безопасного и точного введения радиофармпрепаратов используется французский инжектор Posijet Лемерпакс. Это автоматическое устройство обеспечивает радиационную защиту, сохраняет стерильность препарата и позволяет дозировать и вводить радиофармпрепараты с высокой точностью. Инжектор совместим с широким спектром индикаторов для ПЭТ и ОФЭКТ, а также позволяет выполнять медленное введение препаратов для терапевтических целей.

Внедрение таких технологий не только повышает точность диагностики и ускоряет обследование, но и делает медицинскую помощь более доступной и безопасной для жителей региона.