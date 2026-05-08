Восемь ученых СГТУ вошли в обновленные составы экспертных советов ВАК

На заседании Президиума Российской академии наук вице-президент РАН академик Владислав Панченко представил доклад о завершении работ по обновлению составов экспертных советов Высшей аттестационной комиссии.

По итогам отбора, проведенного председателями с учетом рекомендаций отделений РАН, к включению была рекомендована 1 431 кандидатура. Президиум РАН утвердил представленные составы, завершив формирование новой архитектуры государственной научной аттестации.

Восемь ученых Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. вошли в утвержденные составы экспертных советов ВАК:

по профилактической медицине – доктор биологических наук, профессор Елена Тихомирова;

по математике и механике – доктор физико-математических наук, профессор Александр Землянухин;

по машиностроению – доктор технических наук, профессор Николай Бекренев;

по электронике, измерительной технике, радиотехнике и связи – доктор технических наук Дмитрий Калихман;

по энергетике и электротехнике – доктор технических наук, доцент Александр Фомин и доктор технических наук Валерий Юрин;

по экономике – доктор экономических наук, профессор Лариса Санкова;

по педагогике, психологии и когнитивным наукам – доктор технических наук, доцент Михаил Степанов.