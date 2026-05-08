Саратовцы будут отдыхать три дня на майские праздники

В 2026 году День Победы 9 Мая выпадает на субботу. Согласно трудовому законодательству, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной переносится на следующий рабочий день.

Таким образом, жители области, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня — 9, 10 и 11 мая.

Пятница 8 мая станет сокращенным рабочим днем на один час. В связи с этим следующая рабочая неделя начнется со вторника 12 мая и будет состоять из 4 рабочих дней. Выходные продлятся с субботы по понедельник включительно.