В саду «Липки» зацвела яблоня «Рудольф» с ярко-розовыми цветами

В Саратове в городском саду «Липки» зацвела декоративная яблоня «Рудольф». Сотрудники МКУ «Садово-парковое» отметили, что ярко-розовые цветы дерева стали настоящим весенним украшением и отличным фоном для фотографий. Своё название яблоня получила в честь главного рождественского оленя Санта-Клауса, который своим красным носом освещал путь всей упряжке.

Интересные факты о яблоне «Рудольф» и других насаждениях сада можно узнать, отсканировав QR-код на инфотабличке возле дерева.

«Приходите любоваться! До встречи в парках!» — приглашают горожан сотрудники «Садово-паркового».