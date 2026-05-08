XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль: Праздник музыки в Саратове

С 20 мая по 7 июня 2026 года Саратов станет центром музыкальных событий, принимая XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль. В этом году мероприятие приурочено к 120-летнему юбилею выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича, чье творчество определило облик классической и новаторской музыки XX века. Тема фестиваля — «Дмитрий Шостакович и российская музыка XX века» — призвана раскрыть богатство отечественной музыкальной культуры столетия через призму творчества Шостаковича и его современников.

Фестиваль, являющийся знаковым событием для российской и международной музыкальной жизни, традиционно собирает звездных исполнителей, знаменитые коллективы и многочисленных ценителей высокого искусства. Открытие состоится 20 мая, представив симфонические и ораториальные произведения юбиляра, в числе которых «Траурно триумфальная прелюдия», Симфония № 9 и театрализованная постановка вокально симфонической поэмы «Казнь Степана Разина» на стихи Евгения Евтушенко. В этом масштабном представлении примут участие солисты Саратовской оперы, Театр хоровой музыки филармонии и творческие коллективы театра, под руководством режиссера Андрея Сергеева и дирижера Юрия Кочнева.

Программа фестиваля обогатится оперными и балетными постановками композиторов классиков XX века, таких как Р. Глиэр, В. Шебалин, С. Прокофьев, М. Вайнберг и А. Петров. Зрителей ожидают выступления звездных артистов Большого театра России и «Новой оперы», а также премьерные показы балетов «Супер Золушка», «Медный всадник» и «Ромео и Джульетта» от ведущих театров страны.

Особым событием станут гастроли Воронежского театра оперы и балета, который представит одноактный балет Шостаковича «Барышня и хулиган» и гала концерт, посвященный Михаилу Фокину. Любителей джаза порадует вечер с участием Юлианы Рогачевой и джазового квартета Алексея Чернакова.

С 3 по 5 июня пройдет традиционный Конкурс Конкурсов вокалистов, открывающий новые таланты. Завершится фестиваль 7 июня торжественным гала концертом, где солисты Саратовского театра оперы и балета и лауреаты конкурса исполнят шедевры оперной классики.

Фестиваль ставит перед собой задачи популяризации оперного и балетного искусства, продвижения редко исполняемых произведений, сохранения театральных традиций, поддержки молодых талантов и укрепления международных культурных связей. Билеты доступны в кассах театра и на официальном сайте фестиваля.