НовостиОбщество8 мая 2026 7:50

В Ботаническом саду Саратова расцвела магнолия

Фото: Ботанический сад СГУ

В Ботаническом саду Саратовского государственного университета началось цветение магнолии. Ученые показали фотографии белых с легким розовым оттенком цветов. Ископаемым видам магнолии — около 95 миллионов лет. Они росли еще во времена динозавров.

Родина магнолий — Северная Америка и Восточная Азия. Они приспособились к опылению жуками, потому что в момент их зарождения пчел в природе не существовало. В меловом и третичном периодах эти цветы росли даже на территории современной Арктики.

«Успейте застать цветение», — пригласили саратовцев сотрудники Ботсада.

