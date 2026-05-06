Жительница Саратова похитила кота подруги и требовала выкуп 30 тысяч рублей

В Саратове конфликт двух подруг из-за кота обернулся уголовным делом. Заявление в полицию написала 44-летняя жительница посёлка Расково. Женщина рассказала, что её 49-летняя подруга украла у неё метиса мейн-куна по кличке Барон стоимостью 15 тысяч рублей. По версии заявительницы, животное было похищено из её дома на улице Восточной 2 марта.

Участковые доставили приятельницу в отдел. Подозреваемая пояснила, что попросила взять кота к себе на две недели, чтобы дети поиграли. Однако в указанный срок она животное не вернула. После возникшей ссоры женщина заявила, что отдаст Барона, только если хозяйка заплатит ей 30 тысяч рублей — в качестве компенсации за ранее оказанную помощь в ремонте дома.

В отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее у горожанки не было проблем с законом. Следствие продолжается.