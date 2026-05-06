В области благоустроят 11 новых спортивных площадок по нацпроекту

В Саратовской области в этом году появится 11 детских спортивных площадок и площадок со спортоборудованием. Проект реализуется благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Площадки для занятий спортом благоустроят в Александрово-Гайском, Аркадакском, Пугачевском, Хвалынском, Вольском, Калининском, Красноармейском, Новоузенском и Петровском районах.

Оборудование устанавливают в скверах, парках и на общественных территориях возле жилых домов. Эти локации в прошлом году выбрали сами жители в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. До конца голосования остается 37 дней.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин напомнил: «Отдать голос за парк или детскую площадку может любой гражданин РФ старше 14 лет с учетной записью на Госуслугах. Голосование проходит на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru».