Школьники из Саратова сплели маскировочные сети для участников СВО

В рамках партийных проектов "Женское движение Единой России" и "Новая школа", активисты провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей для учащихся школы Мы - ВМЕСТЕ. МОУ "СОШ №106" .

Руководитель проекта "Гуманитарная миссия" Светлана Зарьянцева рассказала о деятельности партийного проекта "Женское движение Единой России", направленной на поддержку участников специальной военной операции и их семей: от сбора гуманитарной помощи до производства необходимых на передовой вещей. А затем пригласила всех к самому интересному – к станку.

"В рамках мастер-класса школьникам рассказали о значении маскировочных сетей на передовой и показали технологию их плетения. Под руководством волонтеров ребята попробовали изготовить элементы сетей своими руками.

Сегодня мы сделали большое, значимое дело — ведь каждая сплетенная сеть – это безопасность и благополучие наших бойцов. Каждый из участников мастер-класса внёс свой вклад в большое дело. Ребята поняли, что совместными усилиями мы можем спасти чью-то жизнь. А это очень важно! Сейчас как никогда нужно быть дружной командой в поддержке участников специальной военной операции, наших земляков", - сказала директор школы Наталия Ткачева.

Напомним, материалы для маскировочных сетей приобрели председатель Саратовской областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры

Вера Дмитриева и региональный координатор проекта"Женское движение Единой России", депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.

Всесторонняя поддержка бойцов СВО - приоритетное направление Народной программы партии "Единая Россия".