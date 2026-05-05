Саратовцам рассказали, какие лекарства положить в дачную аптечку

Фото: МинИнформ 64 Z

Саратовцам рассказали, как правильно собрать аптечку для отдыха на даче. В ней должны быть обезболивающие, жаропонижающие, средства от кишечных инфекций, аллергии, обеззараживающие и перевязочные материалы, а также препараты от давления и сердечных заболеваний.

Если с вами едут дети, добавьте те же лекарства в детской дозировке, а также ушные капли от отита и средство от конъюнктивита. Министр здравоохранения Владимир Дудаков советует перед поездкой проконсультироваться со специалистом.

«Не забывайте про самые простые вещи: пейте больше простой воды, используйте крем от загара и обязательно носите головной убор. Получить солнечный удар можно не только в южных регионах, но и на своей даче. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!», — добавил министр.