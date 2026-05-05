В Балашовском районе отремонтируют дороги к санаторию и усадьбе Нарышкиных

В Балашовском районе отремонтируют две дороги к крупному санаторию и усадьбе Нарышкиных. Общая протяженность маршрутов — почти 23 км. Средства выделены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дороги «Автоподъезд к поселку Октябрьский» и «село Пады – станция Пады» связывают пять населенных пунктов с райцентром: Заречное, Репная Вершина, Октябрьский, Садовый, Пады.

Местный житель Александр Почтарев рассказал, что в санаторий летом привозят до 400 детей, по выходным приезжают родители. Здесь проходит школьный маршрут. Прошлогодний отремонтированный участок жители уже оценили. Он также восстановил лестницу к реке Хопер, которая привлекает туристов.

