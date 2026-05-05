Михаил Торгашин представит Саратовскую область на съезде машиностроителей

Фото: МинИнформ 64 Z

В ближайшее время в Москве состоится отчётно-выборный Съезд Союза машиностроителей России, на котором участники подведут итоги пятилетней работы и определят стратегию на следующий период. Ключевой темой встречи станет привлечение талантливой молодёжи в промышленный сектор — основу будущего отечественной экономики. Саратовскую область на съезде представит делегация под руководством председателя регионального отделения Николая Бушуева.

В состав делегации войдут заместитель председателя правительства области — министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин, а также руководители ведущих промышленных предприятий Саратова. Союз машиностроителей объединяет около 3 миллионов работников, занятых в различных сферах промышленности. Также в него входят крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики.

Возглавляет Союз генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Участие саратовской делегации в съезде позволит представить интересы региона и перенять лучшие практики для развития промышленного потенциала области.