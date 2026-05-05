В Пугачёвском районе построят ледовую арену и ФОК, в Калининске — бассейн

В региональном минсельхозе обсудили развитие малых населённых пунктов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В совещании приняли участие замминистра Игорь Гриднев, специалисты ведомства и представители шести районов: Пугачёвского, Марксовского, Красноармейского, Калининского, Ровенского и Самойловского. Каждый муниципалитет представил свои планы долгосрочного развития.

Пугачёвский район планирует капитально отремонтировать детсад и школу, построить ФОК и ледовую арену, а также приобрести мобильный инсенератор. Марксовский район обновит три детсада, две школы, котельные, ветлабораторию и купит инсениатор. Красноармейск реконструирует стадион «Авангард», ДК, две школы и Центр туризма. Самойловский район приобретёт мобильный комплекс для отходов, отремонтирует детсад, школу и здание РайСББЖ.

Ровное планирует капремонт ДК, детсада, ФОКа, библиотеки и покупку крематория. Калининск построит бассейн, отремонтирует стадион, ДК и школу, а также проведёт Wi-Fi в парке. Все мероприятия начнутся в 2026 году и продлятся до 2029 года. На их выполнение предусмотрено около 4 миллиардов рублей. Работы продолжат масштабное обновление сёл, начатое в 2020 году.