В Пугачевском районе планируют построить ледовую арену и ФОК

В региональном минсельхозе обсудили развитие малых населенных пунктов в долгосрочной перспективе. Мероприятия запланированы в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В совещании, прошедшем с Минсельхозом России на площадке аграрного ведомства региона в режиме ВКС, приняли участие заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев, специалисты министерства и представители районов. Свои планы долгосрочного развития районов представили шесть муниципалитетов: Пугачевский, Марксовский, Красноармейский, Калининский, Ровенский и Самойловский.

Согласно представленным презентациям, Пугачевский МР за счет участия в госпрограмме планирует капитально отремонтировать в районном центре детский сад и школу, здесь же построить ФОК и ледовую арену, а также приобрести мобильный инсенератор для утилизации отходов.

В Марксовском районе намерены капитально отремонтировать три детских сада и две школы, смонтировать ряд блочных котельных и провести ремонт действующей, а также отремонтировать виварий и ветлабораторию с дальнейшим благоустройством территории и приобрести инсениатор.

В планах города Красноармейска – реконструкция стадиона «Авангард», капитальный ремонт районного ДК, двух школ и Центра творчества, отдыха, туризма детей и молодежи, установка двух блочно-модульных котельных и модернизация действующей.

Проектами по Самойловскому району предусмотрено приобретение мобильного комплекса для утилизации отходов, ремонт детского сада, школы и здания РайСББЖ.

В проектах комплексного развития р.п. Ровное – капитальный ремонт районного ДК, детского сада, ФОКа, центральной библиотеки и станции по борьбе с болезнями животных, а также приобретение передвижного пункта-крематория.

В мероприятия по городу Калининску включены строительство плавательного бассейна, капитальный ремонт стадиона, районного ДК, средней школы и монтаж беспроводного доступа к сети Интернет в центральном парке отдыха районного центра.

«Реализация заявленных мероприятий начнется в следующем году и продлится по 2029 год. Таким образом, будет продолжен большой пласт работ, которые ведутся с 2020 года в рамках направления «Современный облик сельских территорий» госпрограммы Комплексного развития сельских территорий. На их выполнение предусмотрено около четырех миллиардов рублей», - рассказал Игорь Гриднев.

