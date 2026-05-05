НовостиЧто происходит5 мая 2026 9:02

Михаил Торгашин отправился на съезд Союза машиностроителей России

Саратовский министр промышленности участвует в съезде Союза машиностроителей России
Источник:kp.ru

Делегация Саратовской области примет участие в важном мероприятии, посвященном развитию отечественного машиностроения.

В столице скоро пройдет отчетно-выборное собрание Союза машиностроителей России.

Участники мероприятия проанализируют результаты пятилетней деятельности и разработают план дальнейшего развития. Особое внимание будет уделено вопросам привлечения молодых специалистов в индустриальный комплекс, который играет ключевую роль в будущем российской экономики.

Саратовскую область на съезде будет представлять делегатская группа во главе с председателем регионального отделения Николаем Бушуевым. В неё войдут заместитель председателя правительства региона, отвечающий за промышленность и энергетику, Михаил Торгашин, а также руководители крупнейших промышленных предприятий города.

Следует отметить, что Союз машиностроителей объединяет около 3 миллионов специалистов, работающих в различных отраслях промышленности. К Союзу также примкнули ведущие корпорации и компании, специализирующиеся на высокотехнологичных направлениях. Возглавляет организацию генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.