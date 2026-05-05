Стала известна программа XXXIX Собиновского музыкального фестиваля

Фото: Саратовский театр оперы и балета

С 20 мая по 7 июня 2026 года наша сцена станет местом проведения центрального события театрального сезона – XXXIX музыкального фестиваля имени Собинова. В текущем году программа фестиваля посвящена 120-летию со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича, чье имя по праву занимает место среди классиков и новаторов мировой музыкальной сцены XX века.

Фестиваль распахнет свои двери 20 мая масштабным концертом. Под руководством режиссера Андрея Сергеева и дирижера Юрия Кочнева прозвучат произведения Шостаковича. Перед началом музыкальной программы профессор Саратовской консерватории им. Л. Собинова Александр Демченко представит вступительное слово.

На концерте-открытии будут представлены симфонические и ораториальные шедевры композитора:

«Траурно-триумфальная прелюдия памяти героев Сталинградской битвы» (соч. 130) – это яркий пример музыкальной миниатюры 1967 года, лаконичной, но глубоко эмоциональной. Произведение, созданное как музыкальный мемориал защитникам Сталинграда, передает сочетание скорби и торжества, символизируя память о подвиге. Его краткость лишь усиливает эмоциональный резонанс, позволяя слушателю ощутить весь масштаб трагедии и величия победы.

Симфония №9 ми-бемоль мажор (ор. 70), написанная в 1945 году, относится к коротким симфониям Шостаковича. Эта композиция, впервые прозвучавшая под управлением Евгения Мравинского, была названа самим автором «вздохом облегчения после мрачного лихолетья с надеждой на будущее». Музыкальное полотно поражает сочетанием комического и драматического, лирического и гротескного, изобилуя парадоксальными контрастами. Несмотря на кажущуюся легкость, симфония излучает мощь жизненных сил.

Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» (1964) на стихи Е. Евтушенко принесла композитору Государственную премию СССР. Поэма исследует исторический эпизод XVII века, поднимая философские вопросы о трагедии народа, вине и бессмысленности гибели. Через образы толпы, пришедшей на казнь как на зрелище, авторы размышляют о конфликте личности и масс, а также о надежде на народное прозрение. Поэма остается важной частью репертуара для крупных оркестровых и хоровых коллективов, демонстрируя силу позднего стиля Шостаковича.

Билеты доступны по ссылке: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1031 Подробности о фестивале: sobinovskiy.ru

С любовью, САТОБ