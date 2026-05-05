В Ртищевской ЦРБ 64-срезовый компьютерный томограф работает с полной нагрузкой

В районной больнице города Ртищево 64-срезовый компьютерный томограф функционирует с максимальной интенсивностью. Данное оборудование было закуплено в рамках программы модернизации первичной медицинской помощи, являющейся частью национального проекта «Здравоохранение», инициатором которого выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

За первые четыре месяца 2026 года с помощью томографа было выполнено приблизительно 1,5 тысячи диагностических процедур.

Главный врач Ртищевской районной больницы Алексей Сергеев отметил: «Компьютерная томография представляет собой современный и удобный способ диагностики, позволяющий получить точную картину состояния пациента и поставить диагноз в кратчайшие сроки при минимальном воздействии радиации. Наши квалифицированные специалисты проводят все виды исследований, включая те, что требуют применения внутривенного контрастного усиления. Пройти обследование на томографе можно бесплатно при наличии полиса ОМС и направления от врача. Данная услуга доступна не только для жителей нашего района, но и для пациентов из соседних территорий».

Стоит отметить, что изначально программа модернизации первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта планировалась до 2025 года. Однако, по поручению Президента России Владимира Путина, ее действие продлено до 2030 года в рамках нового национального проекта «Активное долголетие».