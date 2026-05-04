В Саратове нашли два магазина, торгующих пивом с нарушениями

Саратовской области продолжаются совместные рейды министерства экономического развития и полиции по выявлению нарушений правил продажи пива и пивных напитков. Проверки проводятся на основании жалоб жителей. В Саратове проверили два объекта: «Пивной стандарт» на улице Южно-Зеленой, 7, и «Продукты 24» на Огородной, 158. В первом случае выявлена незаконная продажа разливного пива в многоквартирном доме — с 1 сентября прошлого года это запрещено.

В «Продуктах 24» зафиксировали реализацию алкоголя в запрещенное время. В отношении нарушителей полиция возбудила дела по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Также специалисты министерства проверили «Пивной стандарт» в Энгельсе (улица Маршала Василевского, 27) — там также торговали пивом в неурочный час. Предпринимателя пригласили в ведомство для составления протокола.

Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается. Обращения граждан оперативно отрабатываются, в том числе через систему мониторинга соцсетей «Инцидент-менеджмент». Власти напоминают: незаконная продажа алкоголя в ночное время и разливная торговля в жилых домах — подсудные нарушения с крупными штрафами. Жителей просят сообщать о подобных фактах.