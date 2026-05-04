Театрализованный концерт «Во имя жизни и любви» пройдёт в Саратове

Фото: Культурный регион 64

Учреждения культуры Саратовской области готовы к масштабному празднованию Дня Победы. Ключевым событием станет театрализованный концерт «Во имя жизни и любви» на Новой сцене театра оперы и балета. Постановка объединит музыку и поэзию военных лет — от редко звучащих песен до стихов Окуджавы, Твардовского и Алигер.

В концерте примут участие ведущие солисты театра. Автор сценария и режиссёр-постановщик — Михаил Музалевский. Зрителей ждёт глубокое, искреннее сценическое высказывание, создающее пространство памяти и благодарности поколению победителей. Начало — 8 мая в 18:30.

Мероприятие станет важной частью праздничной программы региона. Оно призвано объединить жителей области в преддверии 9 Мая — через искусство, общую историю и живые эмоции.