В Саратове задержали 22-летнего закладчика гашиша и синтетики

В Саратове полицейские задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков. Закладчик действовал в Ленинском районе вместе со своей подругой, которая следила за обстановкой, пока он делал тайники с гашишем и синтетикой. Однако злоумышленники были замечены сотрудниками патрульно-постовой службы.

Заметив полицейских, горожанин попытался избавиться от нескольких свертков. Впоследствии у него изъяли 7 граммов мефедрона и 10 граммов гашиша, расфасованных на мелкие дозы. Все это было подготовлено для дальнейшего незаконного сбыта. Против молодого человека возбуждено уголовное дело.

Ранее подозреваемый 6 раз привлекался за кражи продуктов питания из супермаркетов. Теперь ему может грозить до 15 лет лишения свободы по статье о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается.