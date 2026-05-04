В Балашове мужчина хотел пожарить шашлык и получил ожоги

В Балашове на улице Совхозной 60-летний мужчина решил приготовить шашлык, но его затея обернулась пожаром и травмой. Он развёл костёр во дворе и оставил его без присмотра. Когда вернулся, огонь уже перекинулся на деревянный сарай. Мужчина попытался самостоятельно справиться с возгоранием, но получил ожоги рук.

Пожар на площади 14 квадратных метров ликвидировали два пожарных расчёта.

МЧС России в очередной раз напоминает: разводить костры и сжигать мусор можно только в безветренную погоду, вдали от домов и построек. На участке обязательно должны быть первичные средства пожаротушения, а разведённый костёр или мангал нельзя оставлять без присмотра. Если на территории введён особый противопожарный режим, любое разведение открытого огня запрещено. Будьте внимательны и не рискуйте своим здоровьем и имуществом.