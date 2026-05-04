Сказки народов России прочитали вслух в областной библиотеке

Фото: МинИнформ 64 Z

В Областной специальной библиотеке для слепых прошёл марафон громких чтений «Сказки народов России». Мероприятие приурочили к новой памятной дате — Дню коренных малочисленных народов РФ, который в 2026 году отмечается впервые. Праздник объединяет 47 народов — от Кавказа до Крайнего Севера.

В роли сказочницы выступила постоянная читательница Елена Волкова. Она прочитала современную сказку «Двинские железные кружева» о культуре Русского Севера. Сотрудники библиотеки представили нанайскую «Айогу», чукотский «Хвост» и мансийское предание «Гордый олень». Дети не только слушали, но и отвечали на вопросы, отгадывали загадки и обсуждали героев.

«Такие мероприятия формируют у детей уважение к культурному многообразию страны и помогают осознать ценность национальных традиций», — отметила директор библиотеки Ольга Новикова. Год единства народов России в действии: сказки звучат на всех языках.