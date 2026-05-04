В Аткарске пьяный водитель, лишенный прав, задержан полицией

Днем 2 мая инспекторами дорожно-патрульной службы на автодороге Саратов-Тамбов была остановлена автомашина Хендай, которой управлял ранее не судимый 57-летний житель Аткарска. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Госавтоинспекторы установили, что в 2026 году мужчина был лишен права управления ТС за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Полицейскими автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

К подозреваемому применена мера принуждения – обязательство о явке.

Полицейские напоминают жителям региона: управляя транспортными средствами в нетрезвом виде, вы подвергаете собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения опасности. Необходимо понимать, что алкоголь отрицательно сказывается на различных видах восприятия: скорость реакции на изменения дорожной обстановки у пьяного водителя становится низкой.

