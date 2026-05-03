Детскую библиотеку №38 в Саратове модернизируют по нацпроекту «Семья»

Игорь Молчанов в ходе рабочего объезда посетил детскую библиотеку № 38 в Детском парке, где продолжаются работы по модернизации в рамках национального проекта «Семья». Сейчас помещения освобождены, библиотечный фонд вывезен, ведутся демонтажные работы, переустройство стен и перекрытий. Проект предусматривает комплексное обновление и создание современного пространства для детей и родителей.

После реконструкции полезная площадь библиотеки увеличится в 1,5 раза за счёт устройства антресоли. В здании полностью заменят системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отремонтируют фасад и кровлю, благоустроят прилегающую территорию. Библиотека получит обновлённый книжный фонд, современное оборудование и новую мебель.

Молчанов поставил задачу обеспечить постоянный контроль за качеством и сроками работ. Всего в городе 76 библиотек — сеть необходимо развивать последовательно, ежегодно участвуя в федеральных программах. В прошлом году ремонт провели в пяти учреждениях.