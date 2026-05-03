Саратовские сельские пекари могут выиграть 1,5 млн рублей на конкурсе

Саратовские сельские пекари и кондитеры приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России». Призовой фонд в этом году составит 1,5 миллиона рублей. Участвовать могут микро- и малые предприятия, работающие в сфере хлебопечения на сельских территориях и в агломерациях. Конкурс пройдет в два этапа: заочный и очный финал.

На первом этапе нужно представить материалы об уровне организации производства, компетенциях команды и качестве продукции. В финал выйдут 20 лучших пекарен. Финалистов ждут два соревновательных дня, культурная программа, встречи с экспертами и обмен опытом с профессиональным сообществом. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму на официальном сайте, подготовить видеоролик-визитку о деятельности пекарни и получить рекомендацию от регионального органа управления АПК.

Заявки принимаются до 20 мая 2026 года. Информация о сроках и месте проведения финала будет опубликована дополнительно. Конкурс проводится уже в четвертый раз и направлен на поддержку малого бизнеса на селе, популяризацию профессии пекаря и повышение качества продукции. Успейте подать заявку! Подробности на сайте: кубокпекарей.рф.