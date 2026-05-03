Прокуратура начала проверку после пожара с несколькими пострадавшими в Саратове

По указанию прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, прокуратура Заводского района города Саратова инициировала проверку в связи с возгоранием, повлекшим за собой травмы граждан.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента в частном домовладении, расположенном в СНТ «Мичуринец» на 4-ом Черемуховом проезде Саратова, стало возгорание электрогенератора. Вследствие данного происшествия пострадали люди, среди которых есть несовершеннолетние. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Надзорное ведомство проведет установление обстоятельств случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению норм и правил пожарной безопасности. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования.