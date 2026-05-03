Инженеры из саратовского Кванториума создают макеты военной техники

Фото: МинИнформ 64 Z

В стенах детского технопарка «Кванториум», функционирующего на базе Саратовского областного института развития образования, проводится значимое патриотическое событие – акция «Техника, с которой мы победили». Этот проект, приуроченный к 81-й годовщине Великой Победы и Году единства народов России, ставит перед собой амбициозную задачу: объединить изучение истории с практической инженерией. Учащиеся здесь не просто погружаются в прошлое, но и активно применяют полученные знания, создавая детализированные модели выдающихся образцов военной техники.

В процессе мероприятия юные инженеры углубленно исследуют важнейшие технические инновации СССР периода войны, изучают жизненные пути гениальных изобретателей и конструкторов, а также анализируют влияние различных видов вооружения на ход ключевых сражений.

Особое внимание уделено проектированию макетов культовых машин – легендарного танка Т-34, разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, зенитных самоходных установок, грузовика ЗИС-6. Помимо этого, командам предстоит воссоздать модели стрелкового, артиллерийского вооружения, самолетов, морских судов, подводных лодок и бронепоездов. Работа, осуществляемая как индивидуально, так и в составе коллективов, способствует развитию не только технических компетенций, но и коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать и совместно трудиться над достижением общих целей. Ключевым элементом каждого проекта является тщательная исследовательская работа: школьники проводят глубокий анализ исторических документов, архивных фотографий, чертежей и личных свидетельств ветеранов, стремясь к максимальному соответствию создаваемых моделей реальным образцам.

Итогом акции станет торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, которое состоится 9 мая.