Цифровизация: более 30 тысяч обращений обработано за три месяца

В первом квартале 2026 года жители Саратовской области направили через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем Вместе» более 30 тысяч сообщений. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 80% случаев граждане оценили полученные ответы на «хорошо» и «отлично». Лидирующие темы – медицина (5,8 тыс.), дороги (5,6 тыс.) и дворы с общественными территориями (более 3 тыс.).

Рекордсменами по числу обращений стали администрация Саратова (свыше 14 тысяч), министерство здравоохранения (более 6 тысяч) и администрация Энгельсского района (почти 1,8 тысячи). Цифровизация позволяет жителям напрямую сигнализировать о проблемах властям и получать ответы оперативнее.

Оставить обращение можно через портал «Госуслуг», виджеты на официальных сайтах госорганов, в их сообществах «ВКонтакте» или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем Вместе». Для этого необходима подтвержденная учетная запись на Едином портале госуслуг. В министерстве цифрового развития отмечают рост доверия к сервису.