С начала года в минтранс области поступило более 400 обращений от жителей

С 1 января 2026 года в министерство транспорта Саратовской области поступило 452 обращения через Платформу обратной связи (ПОС), из них 304 — через систему «Инцидент-менеджмент». Чаще всего жители жаловались на общественный транспорт: график движения, состояние подвижного состава и работу отдельных маршрутов. Доля своевременно рассмотренных сообщений составила 100%.

Платформа обратной связи — ключевой инструмент для получения достоверной информации о проблемах граждан и их оперативного решения. Система «Инцидент-менеджмент» фиксирует обращения, включая комментарии в социальных сетях.

Направить обращение можно через портал «Госуслуги», мобильное приложение, виджеты на официальных сайтах ведомств, а также в сообществе «ВКонтакте». Пользователям доступно участие в опросах. Минтранс продолжает оперативно реагировать на запросы жителей.