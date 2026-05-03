В Энгельсском районе обустроят тротуары и остановки

На двух региональных дорогах Саратовской области сделают искусственное освещение. Речь идет об участках «Прибрежный – Шумейка – Генеральское» в Энгельсском районе и «Обход поселка Новые Бурасы». Здесь также запланированы устройство тротуаров и автобусных остановок. Решение принято на заседании Общественного совета при минтрансе.

В состав совета вошли представители проектного института, дорожных предприятий, бизнеса, науки, ГИБДД и СМИ. Специалисты лабораторного контроля проверяют качество дорог на каждом этапе ремонта. В этом году согласовано около 90 составов асфальтобетонных смесей, 90 проб органических вяжущих, 185 проб щебня.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» направлен не только на обновление покрытия, но и на безопасность. Одно из мероприятий — нанесение структурной разметки с шумовым эффектом для разделения потоков на трассах с четырьмя полосами.