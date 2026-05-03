Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2026 8:06

В Заводском районе Саратова при пожаре пострадали трое детей

СК проводит проверку по факту пожара в Заводском районе Саратова
Источник:kp.ru

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина проводится доследственная проверка по факту пожара, в котором пострадали несовершеннолетние. Предварительно установлено, что 2 мая произошло возгорание в частном домовладении на 6-м Черемуховом проезде в Заводском районе Саратова.

Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали огонь. В результате происшествия пострадали, в том числе, трое несовершеннолетних. Им оказывается медицинская помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Причины пожара выясняются.