В Заводском районе Саратова при пожаре пострадали трое детей

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина проводится доследственная проверка по факту пожара, в котором пострадали несовершеннолетние. Предварительно установлено, что 2 мая произошло возгорание в частном домовладении на 6-м Черемуховом проезде в Заводском районе Саратова.

Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали огонь. В результате происшествия пострадали, в том числе, трое несовершеннолетних. Им оказывается медицинская помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Причины пожара выясняются.