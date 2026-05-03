В Энгельсе выявили новые провалы на главном коллекторе на Менделеева

Фото: Максима Леонова

В Энгельсе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на главном самотечном коллекторе по улице Менделеева. Как сообщил глава района Максим Леонов 3 мая, специалисты работали и ночью. Сейчас на объекте задействованы две бригады МУП «Энгельс-Водоканал» и 8 единиц техники. В ходе работ выявлены дополнительные провалы. Специалисты в постоянном режиме откачивают сточные воды, чтобы снизить их уровень.

Режим пониженного давления в системе водоснабжения будет сохранён до полного завершения работ. Организован подвоз воды по следующим адресам: Тельмана, 33; ЦНТ «Дружба»; проспект Строителей, 19 «а»; Полтавская, 28 «а». Напомним, обрушение коллектора было выявлено 30 апреля, тогда снижали давление воды в 115 многоквартирных домах.

Подготовлена труба диаметром 800 мм для монтажа на 20-метровом повреждённом участке. Временно снижено давление воды в границах улиц Строительная — Марины Расковой — проспект Строителей — Менделеева. Глава района объявил выговоры председателю комитета ЖКХ и его профильному заместителю за недостаточную координацию работ по водопонижению в секторе многоквартирных домов. Работы продолжаются.