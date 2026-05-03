НовостиОбщество3 мая 2026 5:51

695 сообщений от жителей поступило в минтруд Саратовской области с начала года

В минтруде разъяснили, как участникам СВО оформить социальный контракт
Фото: МинИнформ 64 Z

С начала года в министерство труда и социальной защиты Саратовской области поступило 695 сообщений от жителей. Из них 135 — в апреле. Вопросы направлялись через систему «Инцидент Менеджмент» и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты дали оперативные ответы на все обращения. Традиционно граждан интересовали доступность соцуслуг, выплаты, компенсации и льготы, а также работа кадровых центров и льготной транспортной карты.

Поступали вопросы о социальном контракте для участников СВО. В минтруде разъяснили: оформить его могут признанные безработными или ищущими работу уволенные со службы участники СВО, а также супруги участников СВО, признанных инвалидами I или II группы. Соцконтракт заключается на предпринимательскую деятельность однократно, без оценки дохода семьи. Подать заявление можно на «Госуслугах», в МФЦ или в учреждении соцподдержки по месту жительства.

Все вопросы о мерах соцподдержки можно задать через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Виджет размещен на сайте министерства и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же можно участвовать в опросах и голосованиях.