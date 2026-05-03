В Саратове ремонтируют улицу Усть-Курдюмскую по нацпроекту

В Саратове по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют участок улицы Усть-Курдюмской. Глава города Игорь Молчанов проинспектировал объект 2 мая. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Сейчас на участке выполняется фрезерование. Общая протяженность ремонтируемого отрезка — около 2 километров.

Молчанов поставил задачу контролировать соблюдение технологии и графика работ. Особое внимание — укладке верхнего слоя покрытия и нанесению разметки термопластиком. Гарантия на ремонт составит 4 года. Улицу Усть-Курдюмскую приводят в порядок поэтапно третий год подряд.

В этом сезоне завершат последний участок, и магистраль будет полностью приведена в нормативное состояние. Ранее губернатор Роман Бусаргин поручил обеспечить постоянный контроль за деятельностью подрядчиков.