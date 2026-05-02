Очередная гуманитарная помощь отправлена из Краснопартизанского МР бойцам СВО

Очередная гуманитарная помощь отправлена из Краснопартизанского района участникам специальной военной операции.

"В сборе груза принимали участие волонтёрская группа "Краснопартизанская семья" и неравнодушные жители.

За месяц активисты сплели 57 маскировочных сеток. В крепкой связке работают пункты нарезки в селах района и районном центре. Не отстают школьники поселка Горный и села Римско-Корсаковка, команда "Дружные соседи" и "Селяночка", жители сел Савельевка, Родионовка, Корнеевка, Большая Сакма, Раздольное. Ежедневно работает пункт плетения маскировки в Краснопартизанском политехническом лицее, где на благо победы трудится весь коллектив, мастера, педагоги, студенты, подсобные рабочие.

Лариса Дворецкова со своими помощницами Еленой Карпиковой, Анной Заграничновой,Татьяной Шкуратовой, Климовой Дарьей, а также группа "Вдохновение" поселка Михайловский пошили 150 штук антидроновых одеял.

В рамках акции "Победа в каждом доме", инициированной Ольгой Аубекировой, собрано все самое необходимое бойцам, средства гигиены, продукты питания, средства от клещей и комаров, газовые горелки и баллоны, носки и нательное белье, письма и детские рисунки. Груз общим весом 1 тонна отправлена нашим защитникам.

Выражаем слова искренней благодарности руководству компании ООО "Инжиниринг" за предоставлении автомашины для перевозки гуманитарки в село Каменка. Спасибо Шлепкину Михаилу Викторовичу за доставку груза. Спасибо, ребятам из команды "Быть Добру" за погрузку всей гуманитарной помощи", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

