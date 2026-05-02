Максим Леонов прокомментировал ремонтные работы на главном коллекторе Энгельса

Фото: Администрация Энгельсского района

Глава Энгельсского района Максим Леонов:

- В связи с продолжением ремонтно-восстановительных работ на главном самотечном коллекторе на улице Менделеева временно снижено давление воды в границах улиц Строительная — М. Расковой — проспект Строителей — Менделеева. Это необходимо, чтобы уменьшить объём транспортируемых стоков и обеспечить условия для проведения ремонта.

Ранее силами МУП «Энгельс-водоканал» проведена подготовительная работа по водопонижению, отводу сточных вод и комплектации необходимого оборудования, установлены насосы и устранены обломки из коллектора.

На текущем этапе подготовлена труба диаметром 800 мм, которую предстоит монтировать на 20-метровом поврежденном участке.

Как доложили на месте руководители «Водоканала» и комитета ЖКХ, основные работы, будут проведены сегодня ночью, ближе к раннему утру. Прошу жителей близлежащих домов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Подвоз воды осуществляется по адресам:

- ул. Тельмана, д. 33;

- ЦНТ «Дружба»;

- пр. Строителей, д. 19а;

- ул. Полтавская, д. 28а.

Председателю комитета ЖКХ и его профильному заместителю объявлены выговоры за недостаточную координацию работ по водопонижению участков в секторе многоквартирных жилых домов, что создало дополнительные неудобства для граждан. В ночь количество бригад водопонижения будет увеличено.