Максим Леонов прокомментировал ремонтные работы на главном коллекторе Энгельса

Глава Энгельсского района Максим Леонов:
- В связи с продолжением ремонтно-восстановительных работ на главном самотечном коллекторе на улице Менделеева временно снижено давление воды в границах улиц Строительная — М. Расковой — проспект Строителей — Менделеева. Это необходимо, чтобы уменьшить объём транспортируемых стоков и обеспечить условия для проведения ремонта.
Ранее силами МУП «Энгельс-водоканал» проведена подготовительная работа по водопонижению, отводу сточных вод и комплектации необходимого оборудования, установлены насосы и устранены обломки из коллектора.
На текущем этапе подготовлена труба диаметром 800 мм, которую предстоит монтировать на 20-метровом поврежденном участке.
Как доложили на месте руководители «Водоканала» и комитета ЖКХ, основные работы, будут проведены сегодня ночью, ближе к раннему утру. Прошу жителей близлежащих домов с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Подвоз воды осуществляется по адресам:
- ул. Тельмана, д. 33;
- ЦНТ «Дружба»;
- пр. Строителей, д. 19а;
- ул. Полтавская, д. 28а.
Председателю комитета ЖКХ и его профильному заместителю объявлены выговоры за недостаточную координацию работ по водопонижению участков в секторе многоквартирных жилых домов, что создало дополнительные неудобства для граждан. В ночь количество бригад водопонижения будет увеличено.