В Саратове открылась выставка к 140-летию областного музея краеведения

29 апреля в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «О чем молчат вещи…», приуроченной к 140-летию музея. Директор музея Дмитрий Кубанкин отметил, что уникальность выставки состоит в том, что на ней представлены раритеты, большинство из которых ранее не экспонировались. Они могут рассказать посетителям удивительные истории о владельцах, исторических событиях, о людях, которые передали их в музей.

Старший научный сотрудник Саратовского музея краеведения Н.М. Шумейко, которая долгое время работала главным хранителем, рассказала об истории поступления некоторых экспонатов выставки в собрание музея.

Выставка демонстрирует богатство и многообразие музейного собрания, которое насчитывают более 460 тысяч экспонатов – от палеонтологических и археологических находок до современных технических устройств. За каждым предметом скрыта своя история: они отражают характерный для определенного времени этап развития общества, являются свидетелями жизни людей, их быта, традиций и обычаев, а также служат ценным источником информации и позволяют сохранить память о прошлом для будущих поколений.

Предметы попадают в музейное собрание разными путями, чаще всего в результате целенаправленной работы сотрудников музея и краеведов. Нередко их передают наши земляки, осознающие необходимость сохранения исторического и природного наследия.

Среди экспонатов выставки можно увидеть пластинку уса гренландского кита и зубы кашалота, переданные лебедчиком китобойной флотилии И.П. Поляницыным. Посетители познакомятся с «делом по канцелярии Саратовского губернатора по рапорту члена–секретаря Саратовского губернского статистического комитета Ф.С. Шимановского о найденных зубах мамонта». Представлены журнал регистрации полевых наблюдений за опытными полосами ученого-генетика, ботаника и селекционера Н.И. Вавилова, а также коллекция жуков профессора Саратовского сельскохозяйственного института Н.Л. Сахарова – основоположника дела защиты растений на Нижней Волге.

Экспонируются уникальные археологические находки: клад золотоордынских монет, сарматское золото, средневековая трапезундская амфора и многое другое.

Представлены разнообразные предметы культа: миниатюрный Коран XIX в., в обложку которого вмонтирована лупа, позволяющая читать текст; скульптура Будды Шакьямуни из Калмыкии, православная икона «Богоявление» конца XIX – начала XX века, католическое распятие начала XX в. и даже шаманский бубен.

Среди интересных бытовых предметов умывальный набор семьи купца первой гильдии А.В. Скворцова, утюг-шар, портативный патефон и гармоника-сапожок, старинная гитара, милые дамские вещицы, игрушки и детский календарь 1954 года, разнообразное боевое и охотничье оружие, охотничье снаряжение и многое другое.

Особое место на выставке занимают предметы-загадки. Гостям музея предстоит догадаться, для чего они предназначались и как со временем изменился их внешний вид.

Значительная часть предметов экспонируется впервые!