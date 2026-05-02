Работники комитета охотхозяйства благоустроили могилу членов экипажа Расковой

На Воскресенском кладбище Саратова работники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона провели предпраздничные работы по приведению в порядок захоронений ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

В частности, было благоустроено общее захоронение, где покоится прах экипажа прославленной летчицы, Героя Советского Союза Марины Расковой. Среди них — инженер-капитан Владимир Круглов, штурман полка Кирилл Хилё и стрелок-радист Николай Ерофеев. Все они трагически погибли вместе с Расковой 4 января 1943 года под Саратовом, в районе современных сел Михайловка и Разбойщина (ныне поселок Соколовый), во время перелета бомбардировщика Пе-2 на фронт, который был осложнен неблагоприятными погодными условиями.

Следует отметить, что изначально экипаж был погребен в саду «Липки», но впоследствии прах был перезахоронен на Воскресенском кладбище. Сама Марина Раскова покоится в Кремлевской стене.

Также известно, что в этой братской могиле находятся останки офицеров-кавалеристов, погибших в 1942 году недалеко от Сталинграда, включая командира 18-го гвардейского кавполка Ивана Наконечного, заместителя командира 23-го гвардейского кавполка Анатолия Зарицкого и командира 20-го гвардейского кавполка Сергея Буйницкого. На мемориальной плите указаны также фамилии Ризванова З.Ш. и Кучерова И.И., но подробную информацию о них найти не удалось.

Кроме того, были приведены в порядок могилы ветерана ВОВ Владимира Сучилина (1914 г.р.), майора авиации Игоря Пономарева (1937-1975) и Ивана Гурова (1935-1968). Последний, судя по сохранившейся табличке, также был летчиком, однако установить его личность не представлялось возможным.

Министр области — председатель комитета Александр Гаврилов подчеркнул, что подобные работы проводятся не впервые. Он отметил, что многие захоронения имеют возраст более 50-70 лет, и доступ к некоторым из них затруднен. По мнению Гаврилова, поддержание памяти о героях – это важная задача для сохранения истории для будущих поколений. В прошлом году, например, были проведены работы на могиле Михаила Бочкарева, бывшего председателя областного общества охотников. В этом же году появилась возможность восстановить памятник на месте захоронения экипажа Марины Расковой.