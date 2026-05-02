В Саратове ввели новые нормы строительства рядом с памятниками архитектуры

В областном центре вступили в силу новые правила, регулирующие строительство, реконструкцию и благоустройство в пределах трех десятков метров от 32 объектов культурного наследия.

Саратов теперь имеет установленные охранные зоны для более чем тридцати объектов культурного наследия. На прошлой неделе Правительство Саратовской области утвердило режимы и регламенты для деятельности вблизи памятников, расположенных в центральной части города, включая проспект Столыпина, Театральную площадь, а также улицы Горького, Большую Казачью, Яблочкова и Киселёва. Среди этих объектов два имеют федеральное значение, двадцать один – региональное, и девять – муниципальное.

Предшествием для разработки этого документа стало масштабное исследование, охватившее часть исторической застройки Саратова, ограниченную улицами Московской, Сакко и Ванцетти, Радищева и Вольской. Этот район отличается высокой степенью сохранности исторической среды: сохранилась регулярная планировка, заложенная еще в 1812 году, а архитектурный облик сочетает дореволюционные здания и ценные постройки советского периода до 1960-х годов.

Для защиты исторического облика введены две зоны. Первая – единая охранная зона, включающая 9 участков. К ним относятся территории общего пользования: участки улиц Горького, Большой Казачьей, Яблочкова, проспекта Столыпина, Театральной площади, а также западная часть Сада Радищева. Помимо этого, в охранную зону входят территории кварталов, прилегающие к памятникам. В этих зонах действует строгий режим: запрещено новое строительство, за исключением восстановления утраченных элементов исторической среды. Реконструкция допускается только в пределах существующих габаритов зданий, и запрещена частичная покраска фасадов.

Вторая зона – единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, состоящая из 6 территорий. Часть этих территорий примыкает к улице Горького, другая часть располагается в глубине кварталов возле проспекта Столыпина. В зонах регулирования установлены ограничения по высоте новых зданий (17–18 метров), а также регламентируются форма крыш и угол наклона скатов.

Кроме того, на всех обозначенных территориях запрещено размещение вышек сотовой связи, антенн и теле-радиоантенн, если они нарушают визуальное восприятие памятников. Также запрещены строительные технологии, которые могут негативно повлиять на объекты культурного наследия.

«Новые охранные зоны призваны сформировать единую систему защиты исторического центра Саратова и сохранить его уникальный облик. Они обеспечат гармоничное сочетание памятников с современными постройками и установят правила для адаптации городского пространства к современным условиям», — отметил министр области, председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.