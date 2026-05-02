Госуслуги напомнили жителям Саратовской области размер пенсий после индексаций

По случаю праздника Весны и Труда, портал Госуслуг предоставил жителям Саратовской области информацию о предстоящем увеличении пенсионных выплат в 2026 году.

С начала 2026 года страховые пенсии были увеличены на 7,6%. Данная корректировка коснулась пенсий по старости, инвалидности и пенсий для тех, кто потерял кормильца.

Значимым изменением является то, что индексация теперь распространяется как на неработающих, так и на работающих пенсионеров. Базовая фиксированная выплата была увеличена до 9 584,69 рублей. Это минимальная сумма, гарантированная законом каждому получателю страховой пенсии.

Социальные пенсии получили новую индексацию с 1 апреля. Чтобы определить размер своей пенсии, необходимо сложить фиксированную сумму с общей стоимостью ваших пенсионных баллов (ИПК). В 2026 году цена одного пенсионного балла составляет 156,76 рублей. Конечный размер пенсии зависит от общего трудового стажа и индивидуальных коэффициентов.

Такой механизм расчета делает пенсионную систему более открытой и доступной для понимания всех граждан.