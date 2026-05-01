В «майские» праздники ветеринарная служба продолжит работу в штатном режиме

В период майских праздников на всех станциях по борьбе с болезнями животных будут дежурить ветеринарные специалисты.

Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы продолжат свою работу на продовольственных рынках во все дни работы торговых площадок, обеспечивая безопасность пищевых продуктов.

В праздничные дни повышенное внимание сохранится в отношении особо опасных заболеваний животных, таких как бешенство, африканская чума свиней и другие патологии. Телефон «горячей линии» будет доступен круглосуточно для сообщений о подозрительных случаях массовых заболеваний или внезапного падежа животных: https://uprvet.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=747.

Городские лечебницы будут оказывать ветеринарную помощь по обращениям владельцев животных по следующему графику.

В Саратове участковые ветклиники ждут посетителей: 1 мая — с 09:00 до 15:00, 2 и 3 мая — с 08:00 до 16:00, 8 мая — с 08:00 до 18:00, 9 мая — с 08:00 до 14:00, а 10 и 11 мая — с 08:00 до 16:00.

В Энгельсе ветврачи примут владельцев домашних питомцев во все праздничные дни с 8:00 до 15:00.

Балаковская ветлечебница будет обслуживать пациентов 2, 9 и 11 мая — с 9:00 до 13:00.

В Балашовской городской ветеринарной лечебнице ветеринарный специалист будет находиться во все майские праздники с 8:00 до 17:00.

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области