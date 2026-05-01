В майские в навигацию увеличили число рейсов на пригородных водных маршрутах

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области в дни праздников, приходящихся на период навигации, увеличивается количество рейсов по пригородным водным маршрутам.

Начиная с 18 апреля, когда открылся навигационный сезон, действует основное расписание. Однако, чтобы справиться с ожидаемым увеличением пассажиропотока в ключевые даты, как и в предыдущие годы, вводятся дополнительные водные перевозки. В 2026 году такие усиленные рейсы запланированы на 1 мая, 11 мая и 12 июня по популярным направлениям «Саратов — Сосновка» и «Саратов — Шумейка».

Эта практика является традиционной: в праздничные и предпраздничные дни частота движения судов повышается. Это делается для создания максимально комфортных условий для дачников и всех, кто проживает в населенных пунктах, расположенных вдоль береговой линии, обеспечивая им удобное транспортное сообщение.