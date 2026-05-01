Соцфонд напомнил саратовцам о возможности получить остатки маткапитала наличными

Отделение Социального фонда России по Саратовской области обращает внимание граждан на возможности распоряжения оставшимися средствами материнского капитала.

В случае, если неиспользованный остаток материнского капитала не превышает 10 тысяч рублей, он может быть получен в виде единовременной выплаты.

Для оформления данной выплаты необходимо обратиться с заявлением о распоряжении средствами маткапитала:

через портал государственных услуг;

в любом удобном отделении клиентской службы Отделения СФР по Саратовской области;

через многофункциональный центр (МФЦ).

Рассмотрение поданного заявления займет до пяти рабочих дней. Финансовое перечисление на указанный в заявлении банковский счет также не превысит пяти рабочих дней.

На портале госуслуг имеется возможность запросить выписку, содержащую информацию об остатке средств по сертификату.

Если остаточная сумма превышает 10 тысяч рублей, предусмотрены другие варианты ее использования. К ним относятся, например, оплата образовательных услуг для детей или направление части средств на формирование накопительной пенсии матери с последующим получением оставшейся суммы.

Важно отметить, что поданное в Отделение СФР заявление о распоряжении средствами маткапитала может быть отозвано. Это актуально, если вы изменили свое решение относительно целей расходования средств. Для аннулирования заявления необходимо обратиться лично или через доверенное лицо до момента фактического перечисления средств Социальным фондом.