Саратовские кадеты станцевали «Гагаринский вальс» в Парке покорителей космоса

В Парке покорителей космоса, что в Энгельсском районе, ансамбль «Кадетская юность» из кадетской школы №2 имени В.В. Талалихина представил «Гагаринский вальс». Этот танец был посвящен 65-й годовщине первого полета человека в космическое пространство.

Воспитанники этой школы регулярно принимают участие в значимых мероприятиях, посвященных памятным датам. Для кадетов «Гагаринский вальс» стал не просто танцем, а выражением глубокого уважения к подвигу первопроходцев, символом неразрывной связи поколений и поводом для национальной гордости. Многие из молодых людей планируют посвятить свою жизнь служению Родине, в связи с чем событие на «Гагаринском поле» обрело для них особую важность.

«Мы испытываем огромную гордость за то, что наша школа носит имя выдающегося летчика Виктора Талалихина, и для нас огромная честь выступать на этой священной земле, где завершился исторический полет Юрия Гагарина. Этот вальс – это наша дань признательности всем, кто проложил путь в космос», – поделились впечатлениями кадеты после своего выступления.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил свой легендарный 108-минутный полет. Именно в этом месте – в поле между населенными пунктами Подгорное и Смеловка – приземлился первый космонавт планеты. Сегодня на этом историческом месте раскинулся Парк покорителей космоса.