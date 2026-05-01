Поддержка ИТ-отрасли находится в приоритете правительства Саратовской области

На региональном уровне для ИТ-компаний действует комплекс стимулирующих мер господдержки:

патентная система налогообложения для ИП - разработчиков программного обеспечения с освобождением от уплаты НДФЛ, налога на имущество физлиц и частично НДС;

пониженная ставка налога на прибыль (2% или 7,5%) при применении УСН для ИП и организаций, впервые зарегистрированных в 2024-2026 годах, либо резидентов технопарка;

инвестиционный налоговый вычет до 40% при реализации в регионе инвестпроектов;

пониженная ставка налога на имущество при для резидентов технопарка;

при взаимодействии с НО «Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области» - консультационная и образовательная поддержка.

По итогам 2025 года 115 организаций, осуществляющих на территории области деятельность в сфере ИТ, включено в реестр аккредитованных Минцифры России, что предоставляет возможность пользоваться дополнительными мерами господдержки.