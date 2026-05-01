В городе Энгельсе устранили аварию на коллекторе и возобновили подачу воды людям

Фото: Администрация Энгельсского района

В Энгельсе Саратовской области удалось ликвидировать аварию на центральном водоотводящем коллекторе по улице Менделеева. Информация об этом поступила от представителей МУП «Энгельс-Водоканал».

Водоснабжение системы было восстановлено. Специалисты планируют постепенно заполнять трубы, чтобы предотвратить резкие скачки давления. Ремонтные работы планируется продолжить 2 мая.

Ранее, 1 мая, глава Энгельсского района Максим Леонов проинформировал в социальных сетях о произошедшем коммунальном инциденте. Согласно его данным, перебои с водоснабжением затронули 115 многоквартирных домов, жителям доставляли питьевую воду.