Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Еще
+6°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
1 мая 2026 8:35

В городе Энгельсе устранили аварию на коллекторе и возобновили подачу воды людям

В городе-спутнике устранили последствия аварии на главном коллекторе
Источник:kp.ru
Фото: Администрация Энгельсского района

В Энгельсе Саратовской области удалось ликвидировать аварию на центральном водоотводящем коллекторе по улице Менделеева. Информация об этом поступила от представителей МУП «Энгельс-Водоканал».

Водоснабжение системы было восстановлено. Специалисты планируют постепенно заполнять трубы, чтобы предотвратить резкие скачки давления. Ремонтные работы планируется продолжить 2 мая.

Ранее, 1 мая, глава Энгельсского района Максим Леонов проинформировал в социальных сетях о произошедшем коммунальном инциденте. Согласно его данным, перебои с водоснабжением затронули 115 многоквартирных домов, жителям доставляли питьевую воду.