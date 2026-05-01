Роман Бусаргин поздравил жителей Саратовской области с Первомаем

Бусаргин: "Праздник весны и труда объединяет людей различных поколений и профессий"

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин направил поздравления землякам по случаю 1 мая.

Этот праздник, известный как Первомай, на протяжении долгих лет занимает особое место в календаре нашей страны, отметил глава региона:

- Сегодня мы чествуем тех, кто обладает талантом, упорством и трудолюбием. Всех, кто с полной отдачей относится к своей работе, любит свое дело и своим созидательным трудом способствует процветанию родной земли. Особую благодарность хочется выразить ветеранам, чьи достижения служат примером, а накопленный опыт является опорой в нашей деятельности.

Праздник весны и труда объединяет людей различных поколений и профессий. Жители Саратовской области традиционно отличаются ответственным подходом к труду, стремясь повысить успешность и комфортность нашего региона. И сегодня саратовцы продолжают вносить значительный вклад в развитие родного края.

Пусть плоды вашего труда приносят удовлетворение и помогают воплощать самые амбициозные замыслы! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых достижений и профессионального роста.