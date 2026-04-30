Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 13:05

Новое оборудование в здравоохранении: как современные эндоскопы повышают точность диагностики

Источник:kp.ru
Фото: Минздрав Саратовской области

Фото: Минздрав Саратовской области

В 2025 году в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Энгельсской городской поликлиникой №1 были получены фиброгастроскоп и система эндоскопической визуализации с принадлежностями.

Современный аппарат позволяет проводить эндоскопические процедуры на новом качественном уровне. Благодаря высокой разрешающей способности устройства и четкости изображения на экране можно визуализировать малейшие изменения в структуре тканей и выявлять очаги воспалений и опухолей на ранних стадиях, что так важно при выявлении новообразований. С начала года на аппаратах было проведено 372 исследования.

«Высокое разрешение, инновационные оптические системы и улучшенная визуализация – всё это делает диагностику более достоверной и удобной для специалистов. Результаты исследования являются основой для постановки, подтверждения или опровержения диагноза, определение тактики лечения», -рассказала главный врач поликлиники Ольга Емельяненко.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения продлена до 2030 года решением Президента России Владимира Путина в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».