Новое оборудование в здравоохранении: как современные эндоскопы повышают точность диагностики

Фото: Минздрав Саратовской области

В 2025 году в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Энгельсской городской поликлиникой №1 были получены фиброгастроскоп и система эндоскопической визуализации с принадлежностями.

Современный аппарат позволяет проводить эндоскопические процедуры на новом качественном уровне. Благодаря высокой разрешающей способности устройства и четкости изображения на экране можно визуализировать малейшие изменения в структуре тканей и выявлять очаги воспалений и опухолей на ранних стадиях, что так важно при выявлении новообразований. С начала года на аппаратах было проведено 372 исследования.

«Высокое разрешение, инновационные оптические системы и улучшенная визуализация – всё это делает диагностику более достоверной и удобной для специалистов. Результаты исследования являются основой для постановки, подтверждения или опровержения диагноза, определение тактики лечения», -рассказала главный врач поликлиники Ольга Емельяненко.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения продлена до 2030 года решением Президента России Владимира Путина в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».